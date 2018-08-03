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В выходные леса Улан-Удэ будут патрулировать 11 групп

В выходные леса Улан-Удэ будут патрулировать 11 групп
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе продолжает действовать особый противопожарный режим

11 патрульно-манёвренных групп из числа сотрудников подразделений администрации Улан-Удэ будут патрулировать городские леса в эти выходные.

Как сообщал «Байкал-Daily», в городских лесах действует особый противопожарный режим. При этом отдохнуть на природе всё-таки возможно в специально оборудованных местах отдыха на островах Комсомольский и Богородский. Также определены три участка городских лесов, где с 31 июля разрешён вход в лес для сбора ягод, грибов и других дикоросов

Во время действия особого противопожарного режима ограничено пребывание граждан в лесах и въезд машин в лесные массивы. Также нельзя разжигать костры, сжигать сухостой, сухую траву.

- При въездах в лесной массив Улан-Удэ установлено 20 информационных аншлагов «Берегите лес», 10 шлагбаумов и 18 предупреждающих аншлагов «Осторожно, клещи». Установлено 30 информационно-предупредительных аншлагов о введении ограничения на пребывание граждан в лесах и об административной ответственности за нарушение этого требования, - об этом сообщает управление по информационной политике.

Тушение пожаров в лесах относится к ведению МЧС, однако городские власти оказывают помощь для профилактики лесных пожаров. Ими созданы - 5 патрульных групп из числа сотрудников структурных (в выходные и праздничные дни их количество увеличивается до 11 групп); 3 патрульные группы из числа казаков «Верхнеудинская станица»; 1 манёвренная группа (имеющая соответствующее оборудование и подготовку для тушения небольших пожаров); 1 патрульно-контрольная группа (которая осуществляет надзор и контроль).

С 31 июля по 20 августа для сбора дикоросов можно посещать лес в районе Верхней Березовки (участок за Этнографическим музеем, пешеходная тропа), микрорайон Аршан («Лысая гора», район лыжной базы «Снежинка»), Спиртзаводская трасса (от пересечения с ул. Пищевой – 0 км. до границы с Тарбагатайским районом).

- Мы понимаем, что горожанам в летнее время хочется посетить лес, погулять, подышать свежим воздухом. Указанные участки лесного массива всегда были востребованы грибниками. Для этого и были внесены изменения в распоряжение Администрации города Улан-Удэ о введении особого противопожарного режима в городских лесах. Однако в случае ухудшения противопожарной обстановки, нам придётся снова ограничить посещение леса, - пояснил Валерий Вильдавский, начальник Управления по ЧС администрации города.

Кроме того, в случае обнаружения пожара горожанам следует сообщить о нём по телефону 8 (3012) 21-29-72, 8 (3012) 20-44-44.
Лес
 
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