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Влюблённый улан-удэнец в поисках незнакомки усыпал подъезд розами

Влюблённый улан-удэнец в поисках незнакомки усыпал подъезд розами
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодой человек оставил в каждой квартире розы со своим номером телефона

Накануне в группе в паблике «Аноним 03» появилась необычная запись. Это была фотография рукописного объявления, в котором молодой человек признаётся в любви девушке.

«Здравствуйте, не срывайте, пожалуйста! – с этих слов начинается записка, - Привет, мы с тобой познакомились на «Фабрике». А утром я поехал за тобой на такси и мы стояли у подъезда и общались. Сегодня первое августа, в каждой квартире я оставил по одной розе и номер своего телефона. И жду… Или напиши хотя бы с другого номера. Я просто жду. Хотелось бы знать, стоит ли сюда каждый день ездить», - признался парень.




Также он пояснил, что познакомился с девушкой в пабе «Хопс» и они вместе пели в караоке песню исполнителя Мота «Капкан». Потом незнакомка уехала домой, а молодой человек отправился за ней на такси.

Как пояснил автор публикации, объявления развешаны в подъезде дома на улице Смолина 42. Улан-удэнцы восторгаются таким необычным признанием и пишут эмоциональные комментарии под публикацией.

«Девушка, найдитесь», «Начало романтичной истории или несбывшаяся мечта... Хотелось бы узнать продолжение», «А я думала, что в наше такого уже не бывает...», «Девушка, я вам завидую», «Как это мило», «Нндаа! А чего так на быструю руку написано и приклеено! Главное, цветы с номером телефона по квартирам разнесены, а письмо на какие-то непонятно откуда оторванные куски скотча приклеено? Барышня, душенька отзовись уже, но! Если это стандартная пятиэтажка, четыре подъезда, по двадцать квартир- это 80 квартир х 100 рублей = 8 тысяч рублей, нормально так!», рассуждают горожане.

Запись к себе на стену добавили 8 человек, просмотрело около пяти тысяч.


любовь
 
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