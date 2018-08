Европа узнает о бурятской борьбе бухэ барилдаан

Фото: Сергей Тарасенко

Национальные виды спорта Бурятии представят на Европейских играх



Вчера в голландском городе Леувардане - Нидерланды дали старт I Европейским Играм ТАФИСА (The Association For International Sport for All, Международная ассоциация спорта для всех) «Спорт для всех». Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.



- Эти игры - настоящий большой фестиваль спорта, в котором делегации из 20 стран Европы представят 50 традиционных видов спорта, - отмечают в министерстве спорта Бурятии. В программе Российского Союза боевых искусств планы продемонстрировать самбо, борьбу на поясах, мас-рестлинг и нашу особую гордость – бурятскую стрельбу из лука и бурятскую борьбу - бухэ барилдааан.



Бурятские национальные виды спорта издревле славились азартом, зрелищностью, динамичностью и неожиданным финалом, оттого они пользуются огромной популярностью не только у жителей, но и гостей республики. Многие из них ежегодно посещают традиционные бурятские спортивные праздники, чтобы насладиться «Играми трех мужей»: национальной борьбой, стрельбой из лука и конными скачками. Сейчас, благодаря проведению Игр ТАФИСА, есть возможность вывести «Эрын гурбан наадан» (Игры трёх мужей) на новый, европейский, уровень.



Национальные бурятские виды спорта представят чемпион России, Европы и мира Баир Омоктуев, чемпион России и призёр чемпионатов Европы и мира Владимир Дамдинов и неоднократный победитель Дацанских игр «Эрын гурбан наадан» Традиционной Санхи России Олег Цыбикжапов.



Спортсмены прямо сейчас готовятся к показательным выступлениям.



- В первый вечер организаторы постарались нас познакомить. 20 стран - и все вместе объединены одной идеей: развитием традиционных видов спорта, - рассказывает Олег Цыбикжапов. – У нас очень красивые спортивные состязания. Одни только национальные костюмы чего стоят. Поэтому это замечательный способ продвигать нашу борьбу и стрельбу из лука в Европе. Пусть знают все!



Программа каждой делегации состоит из двух частей: спортивной и культурной. Спортсмены демонстрируют национальные виды спорта, игры и активности. Культурная часть состоит из представлений национальных танцев, песен и костюмов.



Последний всемирный фестиваль проходил в 2012 году городе Шяуляй, Литва.