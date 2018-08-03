С 6 по 10 августа в Бурятии и Иркутской области пройдёт профилактическая акция «Безопасный Байкал»
В связи с этим Главное управление МЧС России по Бурятии запускает фотоконкурс, который будет проходить в социальной сети «Вконтакте».
Фотоработы принимаются в любом жанре, они должны освещать проблему загрязнения берега и самого озера Байкал.
Участником фотоконкурса может быть каждый, не зависимо от возраста и гражданства.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. вступить в сообщество «ГУ МЧС России по Республике Бурятия» в социальной сети «Вконтакте»;
2. сделать фотографию с места сбора мусора, на берегу озера Байкал;
3. добавить фотографию в тематический альбом сообщества и придумать описание фото.
Итоги фотоконкурса будут подводится 10 августа. Победителем фотоконкурса становится автор фотографии, набравший большее количество голосов «Мне нравится» на странице сообщества.
Награждение победителя фотоконкурса пройдет 13 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии пройдёт конкурс фотографий о Байкале
Общество, Фото:
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