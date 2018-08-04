В выходные Бурятию накроют ливни

4 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах 11-16 м/с. Температура ночью 13-18, местами 3-8, днём 24-29, местами 18-23 тепла.

По данным Бурятского гидрометцентра 5 и 6 августа по большей части территории республики ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с.

При этом сохранится тёплая погода

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