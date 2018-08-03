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Забайкалка ушла в запой, оставив детей без еды

Забайкалка ушла в запой, оставив детей без еды
Общество,  Фото:pixabay.com
Детей изъяли у женщины и госпитализировали

При посещении участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Хилокскому району одной из семей в поселке Могзон установлено, что мать малолетних детей в возрасте двух и семи лет употребляет спиртные напитки.

- Всё происходило в квартире в компании посторонних лиц, дети проживают в антисанитарных условиях и находятся в обстановке, угрожающей их жизни и здоровью, отсутствуют необходимые продукты и детское питание. При осмотре малышей врачом, выяснилось, что дети нуждаются в лечении, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

В результате было принято решение об изъятии детей и госпитализации их в медицинское учреждение. Материалы направлены в отдел опеки и попечительства для принятия соответствующих мер.

Кроме того, ещё один ребёнок, находящийся в социально опасном положении, был изъят из семьи в Чите.

Также в ходе операции сотрудники полиции в Чите и районах Забайкальского края проверили по месту жительства более 590 школьников, состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних, 346 неблагополучных семей. На родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлено 36 административных протоколов. На профилактический учёт поставлено 18 подростков.

Во время проведения ОПМ, направленного на профилактику правонарушений несовершеннолетних, детской безнадзорности, защите прав и законных интересов детей, сотрудниками полиции проверено 248 мест концентрации несовершеннолетних и молодёжи.
дети опека
 
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