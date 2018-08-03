Причиной стала нехватка денег
Сегодня в Улан-Удэ проходит совещание с главами муниципальных образований по подготовке к предстоящему отопительному сезону. О том какие трудности возникают в ходе ремонтной кампании и как их планируют решать, рассказал заместитель министра строительства Бурятии – председатель комитета функционирования и модернизации жилищного комплекса Сергей Банников.
- Сегодня мы рассматриваем вопрос по подготовке к отопительному сезону в Бурятии. В целом на подготовку у нас предусмотрено порядка 1,2 миллиарда рублей. Благодаря помощи главы Бурятии в этом году опять рассмотрели и оказали финансовую помощь в размере 200 миллионов рублей. Надеемся, что с этими средствами мы пройдём отопительный сезон нормально и безаварийно, - отметил Сергей Банников.
В некоторых районах республики наблюдается отставание от графика, причиной которого стала нехватка финансирования и смена ресурсоснабжающих организаций.
- Мы видим, что по некоторым муниципальным образованиям идёт отставание от графика – это Муйский, Селенгинский, Тункинский и Кабанский районы. До начала отопительного сезона мы дали поручение ускорить работу. Этот вопрос мы рассмотрели на всех штабах по подготовке к отопительному сезону. Поэтому к началу сезона они будут все подготовлены. Сложности в районах по финансированию были, поэтому и решался вопрос о выделении дополнительных средств, - сказал Банников.
К началу о отопительного сезона в республике отремонтируют все 516 котельных, 80 из них капитально. В остальных пройдёт текущий ремонт. Также капитально отремонтируют 15 километров тепловых сетей.
- Все сети - водопроводные, канализационные, тепловые – будут подготовлены к отопительному сезону. Понятно, что денег на проведение капитального ремонта всех сетей не хватает, но текущий ремонт на 5-8 % у нас идёт, - подчеркнул Сергей Банников.
4 района Бурятии отстают от графика подготовки к отопительному сезону
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
После обучения горожане смогут устроиться на работу
На днях мини-пигу исполнилось 2 года
Желающие принять участие ещё могут подать заявку
Всего в столице Бурятии должны отремонтировать и благоустроить 45 дворов
В России создали интерактивную секс-карту на основе покупок интимных предметов
Водителя, который сбил корову, оглушило
Успевайте принять участие в акции «Жаркая зима» с «ТГК-14»! Выиграть путевку в жаркие страны и отправиться в незабываемый отпуск стало еще проще
Мероприятие посетило около 70 человек
Неудобства для улан-удэнцев вызваны проведением ремонтных работ
Жители увидят концерт и сфотографируются в народных костюмах
Чемпионат России по женской борьбе пройдёт в середине августа
На пять дней молодёжь города погрузится в стрит-арт
Акция «Безопасный Байкал» охватит 49 мест массового отдыха людей
Его отец увлекался охотой
Внимание нужно уделить материалу и весу изделия