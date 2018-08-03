4 района Бурятии отстают от графика подготовки к отопительному сезону

Причиной стала нехватка денег



Сегодня в Улан-Удэ проходит совещание с главами муниципальных образований по подготовке к предстоящему отопительному сезону. О том какие трудности возникают в ходе ремонтной кампании и как их планируют решать, рассказал заместитель министра строительства Бурятии – председатель комитета функционирования и модернизации жилищного комплекса Сергей Банников.



- Сегодня мы рассматриваем вопрос по подготовке к отопительному сезону в Бурятии. В целом на подготовку у нас предусмотрено порядка 1,2 миллиарда рублей. Благодаря помощи главы Бурятии в этом году опять рассмотрели и оказали финансовую помощь в размере 200 миллионов рублей. Надеемся, что с этими средствами мы пройдём отопительный сезон нормально и безаварийно, - отметил Сергей Банников.



В некоторых районах республики наблюдается отставание от графика, причиной которого стала нехватка финансирования и смена ресурсоснабжающих организаций.



- Мы видим, что по некоторым муниципальным образованиям идёт отставание от графика – это Муйский, Селенгинский, Тункинский и Кабанский районы. До начала отопительного сезона мы дали поручение ускорить работу. Этот вопрос мы рассмотрели на всех штабах по подготовке к отопительному сезону. Поэтому к началу сезона они будут все подготовлены. Сложности в районах по финансированию были, поэтому и решался вопрос о выделении дополнительных средств, - сказал Банников.



К началу о отопительного сезона в республике отремонтируют все 516 котельных, 80 из них капитально. В остальных пройдёт текущий ремонт. Также капитально отремонтируют 15 километров тепловых сетей.



- Все сети - водопроводные, канализационные, тепловые – будут подготовлены к отопительному сезону. Понятно, что денег на проведение капитального ремонта всех сетей не хватает, но текущий ремонт на 5-8 % у нас идёт, - подчеркнул Сергей Банников.

