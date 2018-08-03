Они могут позвонить по телефону горячей линии
В Бурятии на базе Единой дежурной диспетчерской службы работает телефон «Горячей линии». Граждане могут сообщить о нарушениях лесного законодательства, в том числе незаконной рубке лесных насаждений.
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа для физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.
В случае если ущерб, причинённый лесному фонду, составляет более 5 тысяч рублей - нарушителю грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Жители района могут сообщить о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию ЕДДС Иволгинского района: 8(30140) 41-1-20. Прямая линия лесной охраны по Бурятии: 8 (3012) 20-44-44.
Жителей Бурятии призывают сообщать о незаконных рубках
Общество, Фото:
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