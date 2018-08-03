Жителей Бурятии призывают сообщать о незаконных рубках

Они могут позвонить по телефону горячей линии



В Бурятии на базе Единой дежурной диспетчерской службы работает телефон «Горячей линии». Граждане могут сообщить о нарушениях лесного законодательства, в том числе незаконной рубке лесных насаждений.



Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа для физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.



В случае если ущерб, причинённый лесному фонду, составляет более 5 тысяч рублей - нарушителю грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.



Жители района могут сообщить о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию ЕДДС Иволгинского района: 8(30140) 41-1-20. Прямая линия лесной охраны по Бурятии: 8 (3012) 20-44-44.

