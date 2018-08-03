Безработных улан-удэнцев приглашают пройти обучение

Центр занятости населения Улан-Удэ приглашает безработных граждан пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Обучение проходит с последующим трудоустройством на предприятия города.- обвальщик мяса,

- медицинская сестра (хирургическая), - медицинская сестра (терапевтическая), - водитель электро- и автотележки. Обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Цыбикова 6, секция 2, кабинеты 5-7. Контактный телефон: 41-89-24, 41-89-91.