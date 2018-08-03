Безработных улан-удэнцев приглашают пройти обучение

После обучения горожане смогут устроиться на работу
Центр занятости населения Улан-Удэ приглашает безработных граждан пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Обучение проходит с последующим трудоустройством на предприятия города.
Специальности:
- обвальщик мяса,
- воспитатель,
- горничная,
- медицинская сестра (хирургическая),
- медицинская сестра (терапевтическая),
- водитель электро- и автотележки.
Обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Цыбикова 6, секция 2, кабинеты 5-7. Контактный телефон: 41-89-24, 41-89-91.
После обучения горожане смогут устроиться на работу
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