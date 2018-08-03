Житель Иркутской области выплатил долг ради поездки в Израиль

Он не платил по кредиту



Житель Усть-Илимска погасил задолженность перед банком, чтобы улететь в Израиль, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.



Мужчина оформил кредит в размере более 300 тысяч рублей, однако выплаты не делал. Банковская организация обратилась с иском в суд. Суд удовлетворил иск, долг взыскивали судебные приставы.



Должник частично оплатил задолженность, но остаток в размере 67 тысяч рублей не оплатил. Судебный пристав-исполнитель в качестве одной из мер принудительного характера вынес постановление об ограничении права выезда за пределы России.



Узнав об этом, гражданин оплатил долг в течение трёх дней, поскольку планировал поездку в Израиль.





