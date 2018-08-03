У известной ведущей из Бурятии уже два года живёт карликовая свинья

Публикация от Ḿaria (@marple) 20 Июл 2018 в 5:29 PDT

Пользователи Интернета с удовольствием ставят лайки под постом о дне рождения мини-пига и оставляют одобрительные комментарии:«Смешной и милый»«Поздравляю лучшего»«Свинтус топовый»«Какой он забавный. С днюхой, малышочек»«Уже совсем взрослый»На своей странице в Instagram Ермолина довольно часто публикует записи со снимками необычного питомца: рассказывает про его привычки, специальный вольер, уличные прогулки. Девушка отмечает, что каждый день люди задают у неё и её мужа много вопросов о мини-пиге и о том, как его содержать.- У нас дома живёт мини-пиг, которого зовут Люцифер. Это декоративная порода, предназначенная только для домашнего содержания в тепличных условиях. Средняя продолжительность жизни у этих ребят около 20 лет, так что ещё нашим детям хватит его любви. Мы держим именно хрюшу, потому что у Жени, его мамы и моей мамы жуткая аллергия на любых животных, кроме него (мини-пиги аллергии не вызывают). Хрюша питается исключительно по вегану, а это брокколи, морковка, огурцы, яблочки, клубничка, бананы и т.д., - подробно расписывает Мария в Сети.