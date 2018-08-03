У известной ведущей из Бурятии уже два года живёт карликовая свинья

На протяжении двух лет у известной уроженки Бурятии, ведущей киберспортивного портала Virtus.pro Марии Ермолиной в квартире в Москве проживает мини-пиг, карликовая домашняя свинья. Хозяева дали ему имя Люцифер. 1 августа животному исполнилось 2 года.
- Сладенькому мальчику 2 годика! Happy b-day, - написала в Instagram Мария.
Пользователи Интернета с удовольствием ставят лайки под постом о дне рождения мини-пига и оставляют одобрительные комментарии:
«Смешной и милый»
«Поздравляю лучшего»
«Свинтус топовый»
«Какой он забавный. С днюхой, малышочек»
«Уже совсем взрослый»
На своей странице в Instagram Ермолина довольно часто публикует записи со снимками необычного питомца: рассказывает про его привычки, специальный вольер, уличные прогулки. Девушка отмечает, что каждый день люди задают у неё и её мужа много вопросов о мини-пиге и о том, как его содержать.
- У нас дома живёт мини-пиг, которого зовут Люцифер. Это декоративная порода, предназначенная только для домашнего содержания в тепличных условиях. Средняя продолжительность жизни у этих ребят около 20 лет, так что ещё нашим детям хватит его любви. Мы держим именно хрюшу, потому что у Жени, его мамы и моей мамы жуткая аллергия на любых животных, кроме него (мини-пиги аллергии не вызывают). Хрюша питается исключительно по вегану, а это брокколи, морковка, огурцы, яблочки, клубничка, бананы и т.д., - подробно расписывает Мария в Сети.
Посты с Люцифером пользуются большой популярностью.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале этого года Мария Ермолина вместе с супругом снялась в передаче «12 злобных зрителей» телеканала MTV. Программа была посвящена Дню всех влюблённых.
Летом 2017 года 25-летняя уроженка республики снялась обнажённой для известного журнала MAXIM. Прапраправнучка тунгусского шамана и ведущая портала Virtus.pro рассказала в интервью аудитории мужского издания о любви и таинственной Бурятии. Девушка также хорошо поёт, с успехом исполняет кавер-версии известных хитов и пишет стихи.