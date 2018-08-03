Водителя, который сбил корову, оглушило
Судебные приставы Закаменского района Бурятии взыскали с местной жительницы около 200 тысяч рублей материального ущерба за ДТП с её коровой, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью недалеко от районного центра. Мужчина, управлявший автомобилем тёщи, ехал домой с дачи. Рядом с мостом сразу после того, как он разъехался со встречной машиной, водитель увидел на дороге корову, однако избежать столкновения с ней ему не удалось.
От удара в салоне автомобиля сработали подушки безопасности, мужчину оглушило, машина получила механические повреждения.
В связи с тем, что собственница коровы нарушила установленные правила, в соответствии с которыми не допускается безнадзорный выпас скота, а также его прогон через автомобильные дороги вне установленных мест, владелец автомобиля обратилась в суд за возмещением материального ущерба.
Суд удовлетворил требования истца.
– В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства должника, а также в отношении недвижимого имущества – жилого дома, - отмечает Мунко-Зая Митыпов, начальник Закаменского отдела УФССП России по Бурятии.
После установления источника дохода задолженность женщины в пользу пострадавшей стороны взыскивалась из её пенсии.
– На сегодняшний день права взыскателя полностью восстановлены. С должника взыскано около 200 тысяч рублей материального ущерба, которые перечислены владельцу автомобиля в полном объёме, - уточняет Митыпов.
Житель Бурятии сбил корову и отсудил у её хозяйки 200 тысяч
Общество, Фото:
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