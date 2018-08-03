Успевайте принять участие в акции «Жаркая зима» с «ТГК-14»! Выиграть путевку в жаркие страны и отправиться в незабываемый отпуск стало еще проще
Теперь для участия в акции необходимо оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения через мобильное приложение «ТГК-14».
- Мобильное приложение «ТГК-14» экономит не только Ваше время, но и деньги, так как оплата через приложение производится без комиссии! Оплата услуг в одно касание – мечта любого! Путевка в жаркие страны – мечта миллионов! – сообщают в компании.
Оплачивая услуги «ТГК-14» через мобильное приложение, каждый может отправиться на отдых всей семьёй. Итоги акции будут подведены в декабре 2018 года. Победитель будет определён компьютерной программой в соответствии с главным условием акции – оплата за тепло и горячее водоснабжение через мобильное приложение «ТГК-14».
Приложение доступно всем без исключения, бесплатно скачать приложение можно в App Store или Google Play.
Более подробную информацию об условиях акции «Жаркая зима» можно получить у специалистов «ТГК-14» или по телефону 8 (3012) 27-82-01 г. Улан-Удэ.
Улан-удэнцы могут выиграть путёвку в жаркие страны, оплатив тепло через приложение
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