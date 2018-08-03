Мероприятие посетило около 70 человек
31 июля в «Байкальской гавани» в Турке прошёл «День Байкала» в рамках проведения инва-слёта «Байкал-2018». Слёт является заключительным мероприятием в ходе осуществления Региональным общественным фондом инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» проекта «Инклюзивный тур «Доступная Бурятия - Доступный Байкал»».
В мероприятии также активное участие приняли Иванов Владимир, Бербидаева Аюна и Бадмаева Марина, ученики по стрельбе из лука Республиканской адаптивно-спортивной школы.
Порядка 70 человек приняли участие в мероприятии, сообщают организаторы.
На Байкале прошёл инва-слёт
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