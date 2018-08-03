Для братчан проведут «Праздник молодой картошки и малосольного огурца»

Жители увидят концерт и сфотографируются в народных костюмах



5 августа с 12-15 часов на территории архитектурно-этнографического музея «Ангарская деревня» пройдёт традиционный «Праздник молодой картошки и малосольного огурца». Для гостей устроят игры и конкурсы с раздачей сладких подарков, выступления вокальных и танцевальных коллективов «Молодость Братска», «Огоньки», «Любавушка».



Традиционно будут работать торговые палатки с различными видами свежего и приготовленного картофеля, а также с малосольными огурцами.



- Праздник «Молодой картошки и малосольного огурца» состоится в четвёртый раз. Мы приготовили много нового и интересного для наших посетителей: развлекательные площадки «Картофельное поле» и «Огурец-молодец», для любителей фото – бесплатное фотографирование в народных костюмах, самые ловкие могут попробовать свои силы на «ходулях», ну и конечно же, новая концертно-игровая программа, - рассказала главный методист «БГОМ истории освоения Ангары» Стефания Токарская.



Для удобства горожан будет запущен дополнительный автобус, сообщает пресс-служба администрации Братска.

