650 человек выйдут на уборку мусора Байкала

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Акция «Безопасный Байкал» охватит 49 мест массового отдыха людей



На протяжении 5 рабочих дней группы, сформированные из представителей различных структур и ведомств, проведут работы по безопасности Байкала, охватив 49 мест массового отдыха людей. Работа развернётся одновременно по трём направлениям – обеспечение безопасности на акватории в рамках профилактической акции «Вода – безопасная территория», очистка прибрежной зоны и дна Байкала от хлама в рамках экологической акции «Чистый берег» и контроль безопасности туристических маршрутов.



Акция пройдёт во всех курортно-туристических районах Иркутской области и Бурятии. В большом профилактическом событии примут участие специалисты МЧС и МВД, активисты Общероссийского народного фронта, других общественных организаций и волонтёры, представители органов власти региона и муниципальных образований, местные спасательные службы, специалисты лесхозов и другие. А в день начала акции 6 августа к мероприятию примкнут школьники. В районе села Турка в Бурятия они займутся очисткой Байкальского берега от бытового мусора.



- Порядка 650 человек вовлечены в акцию. Основные силы – это подразделения МЧС и активисты народного фронта. Совместно с районными администрациями тщательно продумали участки работ, маршруты и где будут базироваться профилактические группы, чтобы максимально охватить наиболее популярные места отдыха и туризма граждан. Многоцелевая направленность нашего мероприятия говорит о том, что к вопросам безопасности жизнедеятельности необходимо подходить комплексно, системно и, что называется, всем миром. Только при таком подходе возможно обеспечить всестороннюю защиту населения от окружающих рисков, обеспечить более комфортное проживание и отдых, - сказал начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко, который планирует принять личное участие в акции по обеспечению комплексной безопасности на Байкале.



В Сибирском центре отметили, что все усилия власти и общества укрепить систему безопасности будут бессмысленны, если граждане со своей стороны продолжат игнорировать самые элементарные правила безопасности и общепринятые нормы поведения. Оперативные данные свидетельствуют, что в 95 % несчастных случаев и трагедий повинен сам человек и лишь единицы ЧП и угрожающих ситуаций приходится на стихийные бедствия, аварийное положение либо фатальное стечение обстоятельств.



- Обучение населения правилам безопасности и действиям в критических ситуациях мы отводим приоритетное значение. Вместе с тем, граждане должны понимать, что в конечном итоге ответственность за личную безопасность и материальное благополучие лежит на них самих. Поведение людей хоть в быту, хоть в природной среде должно быть осознанным и цивилизованным, - добавил Сергей Диденко.



В программе «Безопасного Байкала» просветительская работа тоже предусмотрена. Профилактические беседы, обучающие занятия, мастер-классы, инструктажи буду проведены с отдыхающими и персоналом на турбазах, в детских коллективах в оздоровительных лагерях, с рыбаками и владельцами маломерных судов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

