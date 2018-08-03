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Жителям Бурятии рассказали о выборе школьного ранца

Жителям Бурятии рассказали о выборе школьного ранца
Общество,  Фото:pixabay.com
Внимание нужно уделить материалу и весу изделия

Одной из причин формирования неправильной осанки у детей является неправильно подобранный школьный ранец. Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и санитарными правилами СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых» регламентируются размеры, вес, конструкция, показатели санитарно-химической, органолептической, физико-гигиенической, токсикологической безопасности материалов, из которых изготовлены ранцы, рюкзаки, портфели для детей.

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий должен быть для обучающихся начальных классов не более 600-700 грамм, а для обучающихся средних и старших классов - не более 1 килограмма.

Безопасный для здоровья детей и подростков вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1-2-х классов - более 1,5 кг; 3-4-х классов - более 2 кг; 5-6-х классов - более 2,5 кг, 7-8-х классов - более 3,5 кг, 9-11-х классов - более 4 кг.

В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями используется вычисление отношения веса ранца к весу ребёнка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребёнка.

Ранец должен иметь достаточную формоустойчивость, обеспечивающую его полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса, а для детей начальных классов ранцы обязательно должны быть снабжены формоустойчивой спинкой.

В соответствии ст. 6 Технического регламента портфели и ранцы ученические должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов.

Материал для изготовления ранцев должен быть лёгким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. Соприкасающиеся с кожными покровами учащихся конструктивные элементы ранцев, рюкзаков, портфелей не должны оказывать местного кожно-раздражающего действия. Материал, из которого изготовлены плечевые ремни, должен быть эластичным. При использовании жёсткого материала рекомендуются специальные накладки.

Особое внимание необходимо обратить на маркировку товара, которую наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку, или листок-вкладыш к рюкзаку.

Маркировка продукции должна содержать следующую информацию: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; наименование и вид (назначение) изделия; дата изготовления; единый знак обращения на рынке; срок службы продукции (при необходимости); гарантийный срок службы (при необходимости); товарный знак (при наличии).

Указанная информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства - члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие производится и реализуется потребителю. Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита.

Кроме того, маркировка кожгалантерейных изделий должна содержать наименование материала, из которого изготовлено изделие, инструкцию по эксплуатации и уходу. Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя.

Задать вопросы по требованиям к товарам, предназначенным для детей и подростков, по их маркировке, а также о требованиях законодательства в сфере защите прав потребителей, жители могут обратившись по телефонам «горячей линии» - 8 800 350 64 56 (звонок бесплатный) – по требованиям к маркировке и законодательства в сфере защиты прав потребителей; 8 (3012) 41 02 88 – по гигиеническим требованиям к товарам, предназначенным для детей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Роспотребнадзор
 
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