Лучники Бурятии завоевали сразу 6 медалей чемпионата России
С 24 по 27 июля в Калининграде прошёл чемпионат России по стрельбе из лука. Участвовали 250 профессионалов блочного и классического лука из 30 регионов страны. Здесь выбирали окончательный список сборной страны на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Сборная Бурятии завоевала 6 медалей различного достоинства. Медаль высшего достоинства принесла команда республики в дисциплине классический лук – 70 м в составе Цыремпилова Бальжинимы, Цыдыпова Эрдэма и Цыбекдоржиева Баира.
В этой же дисциплине золото завоевала и женская сборная Бурятии. Команду представили Виктория Харитонова, Анна Балсукова и Виктория Будаева.
Это не единственная медаль Анны на этих соревнованиях. В личном зачёте в дисциплине классический лук - 70 метров (36+36) мастер спорта международного класса Балсукова также одержала победу.
О планах она сейчас говорит коротко: «Попасть на европейский чемпионат».
На данный момент в сборах перед чемпионатом Европы участвуют 4 человека. По их результатам и итогам международного турнира будет окончательно определён представитель России на европейских стартах.
- В прошлом году я ещё была в декрете, - рассказывает Анна. - Только в этом году восстановила тренировки. Планировала в следующем году попытаться попасть в сборную страны, но результаты появились быстрее.
Также лучники Бурятии завоевали серебро и бронзу в личных дисциплинах.
Мастер спорта России Дмитрий Галсанов стал вторым в дисциплине блочный лук - 50м (36+36).
Серебряный призёр Олимпийских игр-2016 Инна Степанова, недавно вернувшаяся из декрета, забрала бронзовую медаль соревнований.
Бронзы удостоилась команда республики в дисциплине блочный лук - 50м. Медаль принесли Дмитрий Галсанов, Сергей Шенхоров и Олег Цыбикжапов.
Бурятская лучница вышла из декрета и стала чемпионкой России
Общество, Фото:
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