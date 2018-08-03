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Житель Бурятии отсудил деньги за дорогой пылесос Kirby

Житель Бурятии отсудил деньги за дорогой пылесос Kirby
Общество,  Фото:pixabay.com
Покупателю не объяснили правила пользования прибором

Решением Северобайкальского городского суда удовлетворили исковые требования Управления Роспотребнадзора по Бурятии в интересах потребителя к ООО «ПрофСистем», продающей пылесосы марки Kirby.

Поводом для обращения в суд послужила продажа в сентябре 2017 года пылесоса стоимостью 153 тысяч 643 рубля. При этом на момент продажи до потребителя не довели полную и достоверную информацию о приобретаемом товаре, в частности о правилах и условиях эффективного и безопасного его использования (применение только фирменных моющих и чистящих средств), о сроке службы, об обязательном подтверждении соответствия товара.

Для покупки товара житель оформил кредит на сумму стоимости пылесоса на 24 месяца. В связи с решением расторжения договора купли-продажи со стороны потребителя было заявлено требование о взыскании с ответчика суммы - 68493 рублей, которая им была оплачена по кредитному договору.

Суд пришёл к выводу, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению.
Установлено, что со стороны продавца нарушены требования Закона РФ «О защите прав потребителей», в части не доведения до сведения потребителя необходимой и достоверной информации о товаре, что в соответствии со ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» является основанием для расторжения договора купли-продажи и возмещения потребителю возникших убытков.

Решением суда договор купли-продажи пылесоса Kirby, заключённый между потребителем и ООО «ПрофСистем», расторгнут, в пользу потребителя присуждены денежные средства, уплаченные по договору - 68493 рубля. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Роспотребнадзор суд
 
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