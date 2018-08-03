За июль в Бурятию поступило 57 тонн сгущёнки из Белоруссии

Также поступило 166 тонн монгольской конины



Сотрудники отдела государственного пограничного ветеринарного контроля по республике Управления Россельхознадзора на станции Заудинский регулярно производят досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.



За июль проконтролирована выгрузка 10 032,3 тонны продукции животного происхождения отечественного производства: 9 298,2 тонны кормов для сельскохозяйственных животных, 505 тонн мясной продукции и 229,1 тонны мороженой рыбы. Также досмотрена продукция импортного производства: 223 тонны мясной и 32,5 тонны рыбной.



Из Монголии поступило за этот период 166 тонн конины и 2,6 тонны говядины и 57,6 тонны молочных консервов из Белоруссии.



В течение месяца специалистами проконтролирована погрузка 64 тонны продукции, в её числе 16,7 тонны корма для собак «Динго-Дог» и 47,3 тонны мясных консервов.



Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.



