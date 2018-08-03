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За июль в Бурятию поступило 57 тонн сгущёнки из Белоруссии

За июль в Бурятию поступило 57 тонн сгущёнки из Белоруссии
Общество,  Фото:pixabay.com
Также поступило 166 тонн монгольской конины

Сотрудники отдела государственного пограничного ветеринарного контроля по республике Управления Россельхознадзора на станции Заудинский регулярно производят досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.

За июль проконтролирована выгрузка 10 032,3 тонны продукции животного происхождения отечественного производства: 9 298,2 тонны кормов для сельскохозяйственных животных, 505 тонн мясной продукции и 229,1 тонны мороженой рыбы. Также досмотрена продукция импортного производства: 223 тонны мясной и 32,5 тонны рыбной.

Из Монголии поступило за этот период 166 тонн конины и 2,6 тонны говядины и 57,6 тонны молочных консервов из Белоруссии.

В течение месяца специалистами проконтролирована погрузка 64 тонны продукции, в её числе 16,7 тонны корма для собак «Динго-Дог» и 47,3 тонны мясных консервов.

Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Россельхознадзор
 
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