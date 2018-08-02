Гости мероприятия посетят фермеров, церковь, а также примут участие в мастер-классах
4-5 августа в Борзинском районе Забайкальского края состоится второй межрайонный археологический фестиваль «Кондуйское городище».
В программу фестиваля включены экскурсии в ведущее крестьянско-фермерское хозяйство Борзинского района «Чинам», посещение Кондуйской церкви, а также мастер-классы и творческие выступления районов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Справка:
Кондуйское городище
Урочище находится в 7 километрах от села Кондуй, в долине реки Барун-Кондуй. Здесь расположены знаменитые развалины средневекового города. Городище относится к ранней истории монгольской империи на территории Забайкалья (12-13 века). Считается, что здесь находился дворец одного из монгольских феодалов. В 1675 году русский посол в Китае Спафарий, проезжая к месту назначения через Даурию, записал в путевом дневнике: «А к югу от Нерчинска есть город великий, каменный со многими строениями, и палаты в нем каменные целы, и, говорят, что в том городе от мору люди все пропала…»
В 1957-1958 годах здесь были организованы раскопки под руководством член-корреспондента АН СССР С.В. Киселева, руководившего Монгольской академией наук. Раскопками было выявлено, что дворец возвышался на искусственной насыпи высотой более 2 метров, в длину занимал больше 100 метров и около 60 в ширину.
Более 50 колонн поддерживали парусную, китайского типа, крышу в два яруса. Базы колонн каменные, а сами колонны деревянные, покрытые превосходным красным лаком. По стенам сохранились росписи и лепные украшения самых причудливых форм; растительный орнамент сменялся рельефным изображением сказочных чудовищ – драконов и грифонов, полуптиц-полузверей. Отдельные фрагменты украшений и гранитные статуи хранятся в музеях: в школьном музее соседнего села Цаган-Олуй, в Борзе и знаменитом Эрмитаже.
Археологический фестиваль пройдёт в Забайкалье
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