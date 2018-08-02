В Улан-Удэ зарегистрирован двухтысячный брак

Регистрация брака прошла накануне



1 августа в Улан-Удэнском городском отделе Управления ЗАГС Бурятии зарегистрирована 2000 с начала года супружеская пара - Александр и Ксения.



Сотрудники отдела поздравили молодожёнов и их гостей с этим важным и знаменательным событием, сообщили в ЗАГС Бурятии.

