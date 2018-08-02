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Иркутские спортсмены выступят на сельских играх в Курске

Общество, 
Для них проведут состязания дояров, косарей и гиревого спорта

Спортсмены Иркутской области отправились на всероссийские летние сельские спортивные игры, посвящённые 75-й годовщине Победы в Курской битве. Соревнования пройдут со 2 по 6 августа в Курске.

Сборная команда Иркутской области состоит из 21 спортсмена из Иркутского, Эхирит-Булагатского и Жигаловского районов, их отобрали по итогам регионального этапа. Они будут выступать в состязаниях дояров, механизаторов, косарей, баскетболе 3х3, полиатлоне, гиревом и городошном спорте, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Справка:

Первые всероссийские летние сельские спортивные игры прошли 21–26 сентября 1995 года в посёлке Городище Волгоградской области, они были посвящены 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. В финальных соревнованиях приняло участие более 1500 человек из 48 регионов России.

На сегодняшний день летние сельские игры проводятся раз в два года в три этапа: первый этап – муниципальный, второй – региональный и третий – финальный всероссийский.
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