Иркутские спортсмены выступят на сельских играх в Курске

Для них проведут состязания дояров, косарей и гиревого спорта



Спортсмены Иркутской области отправились на всероссийские летние сельские спортивные игры, посвящённые 75-й годовщине Победы в Курской битве. Соревнования пройдут со 2 по 6 августа в Курске.



Сборная команда Иркутской области состоит из 21 спортсмена из Иркутского, Эхирит-Булагатского и Жигаловского районов, их отобрали по итогам регионального этапа. Они будут выступать в состязаниях дояров, механизаторов, косарей, баскетболе 3х3, полиатлоне, гиревом и городошном спорте, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Справка:



Первые всероссийские летние сельские спортивные игры прошли 21–26 сентября 1995 года в посёлке Городище Волгоградской области, они были посвящены 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. В финальных соревнованиях приняло участие более 1500 человек из 48 регионов России.



На сегодняшний день летние сельские игры проводятся раз в два года в три этапа: первый этап – муниципальный, второй – региональный и третий – финальный всероссийский.

