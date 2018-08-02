В Бурятии библиотекари провели игру для детей

На мероприятии они рассказали ребятам о факторах, определяющих здоровье человека







30 июля в лагере «Черёмушки» сотрудники Петропавловской детской библиотеки провели интеллектуальную игровую программу «Мы – за здоровый образ жизни». В начале мероприятия ребятам рассказали о том, какие факторы определяют здоровье человека, напомнили о личной гигиене, правильном питании и занятиях спортом, сообщили в Национальной библиотеке Бурятии.Далее прошла интересная игра, в которой приняли участие два отряда «Одуванчики» и «Витаминки». Программа началась с зарядки под весёлую музыку. Взбодрившись, ребята окунулись в «Мир здоровья»: вспомнили пословицы, объяснили их значение и узнали о важности здорового образа жизни с помощью игр «Переполох», «Здоровье», «Полезное – не полезное», «Пантомима».- Настоящий азарт у детей вызвала игра «Спорт – наш друг», в которой ребята показали, насколько они развиты умственно и физически. А свои творческие таланты они раскрыли с помощью нарисованных ими листовок о здоровом образе жизни. По результатам игры победителем вышла команда «Витаминки». Эта встреча подарила много положительных эмоций и зарядила всех энергией, - рассказали в библиотеке Джидинского района.