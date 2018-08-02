Участие приняли спортсмены из Мексики и Арабских Эмиратов
Первый фестиваль водных видов спорта «Baikal Jet Fest 2018» прошёл в заливе «Мухор» в Ольхонском районе. Участие в мероприятии приняли более 100 спортсменов из России, США, Бразилии, Мексики, Арабских Эмиратов, Словении, Украины и Белоруссии.
От Иркутской области выступали спортсмены из Иркутска, Братска и Ангарска, но результата смогли добиться только представители Иркутска, в их активе семь медалей.
В дисциплине «Runabout» в слаломе весь пьедестал заняли иркутяне, 1 место – Роман Антонов, 2 место – Константин Ершов, 3 место – Даниил Любимов. Роман Антонов в этой же дисциплине в гонке завоевал серебряную медаль, ещё одно «серебро» у Константина Ершова в Байкальской миле.
В «Ski Division Lady» на первом месте Екатерина Королькова, на втором – Тамара Попова, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Фестиваль «Baikal Jet Fest» стартовал на Ольхоне
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