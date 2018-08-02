Жителя Листвянки будут судить за катания туристов по Байкалу

Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя посёлка Листвянка Иркутской области
Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
По версии следствия, днём 27 мая обвиняемый оказал услугу по перевозке на водном судне за плату в размере 5 тысяч рублей 3 пассажиров по акватории озера Байкал.
- Оказанные обвиняемым услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Согласно заключению эксплуатационно-технической судебной экспертизы, водное судно по своим техническим характеристикам, нормам укомплектования индивидуальными и коллективными спасательными средствами, - пояснили в ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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