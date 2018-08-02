Выставка «Тёплый Северный Байкал» открылась в Иркутске

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. из архива

Посетителям покажут произведения резьбы по дереву



В городском выставочном центре им. Рогаля открылась выставка художественных работ резьбы по дереву Владимира Каурцева «Тёплый Северный Байкал». Она проводится в рамках проекта «Город – городу» и будет работать до 23 сентября.



Владимир Каурцев – член «Союза художников Бурятия», награждён медалью ВДНХа СССР, профессиональный скульптор, художник по резьбе. Он родился 24 сентября 1951 года в посёлке Алексеевский Затон Иркутской области.



Работы Владимира Каурцева посвящены историческим и «этнографическим» темам –образы славян и восточных воинов, эвенкийских красавиц и шаманов, фантазийных лесных духов и сказочных персонажей.



Владимир Каурцев является постоянным участником всероссийских, республиканских и районных выставок, награждён различными дипломами и наградами, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

