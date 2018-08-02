Посетителям покажут произведения резьбы по дереву
В городском выставочном центре им. Рогаля открылась выставка художественных работ резьбы по дереву Владимира Каурцева «Тёплый Северный Байкал». Она проводится в рамках проекта «Город – городу» и будет работать до 23 сентября.
Владимир Каурцев – член «Союза художников Бурятия», награждён медалью ВДНХа СССР, профессиональный скульптор, художник по резьбе. Он родился 24 сентября 1951 года в посёлке Алексеевский Затон Иркутской области.
Работы Владимира Каурцева посвящены историческим и «этнографическим» темам –образы славян и восточных воинов, эвенкийских красавиц и шаманов, фантазийных лесных духов и сказочных персонажей.
Владимир Каурцев является постоянным участником всероссийских, республиканских и районных выставок, награждён различными дипломами и наградами, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Выставка «Тёплый Северный Байкал» открылась в Иркутске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Посетителям покажут произведения резьбы по дереву
Гостей здесь ждут косплей-дефиле, конкурсы, увлекательный аниме-квест, тематическая ярмарка-выставка и угощения
Спортсменка пробудет в городе несколько дней
Соревнования проходят в Московской области
Жители трёх стран следуют по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток
За август в двух лагерях отдохнут 600 детей
Призовой фонд чемпионата более 500 тысяч рублей
Для гостей устроили показательные выступления и концерт
Лесные инспекторы Республиканского агентства лесного хозяйства взяли шефство над детским лагерем «Зорька»
Улан-удэнец снял необычный арт-ролик для конкурса «Estel Video Awards 2018»
Мусор развозят в пункты приёма вторсырья
Как проводит время в Бурятии главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов
Им будет выплачиваться зарплата за счёт средств работодателей
В последнем концерте примут участие артисты театра имени Бестужева
На мероприятии будут организованы конкурсы и состязания