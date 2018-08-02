Фигуристка Юлия Липницкая даст мастер-классы в Ангарске

Спортсменка пробудет в городе несколько дней



С 1 по 11 августа олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Елена Ильиных будут главными тренерами на сборах «Академии чемпионов Ильиных – Липницкой» в Ангарске.



Они будут давать мастер-классы по фигурному катанию по 2 часа каждый день. При этом группа для занятий оказалась заполнена ещё задолго до приезда чемпионок.



- До наших сборов в Ангарске осталась неделя, свободных мест в группе нет, и это очень приятно, - сообщили организаторы на своей странице в социальной сети.



Справка:



Юлия Липницкая родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге, её детские годы прошли в малообеспеченных условиях. Мать Даниэла Липницкая воспитывала дочку одна. Отец девочки Вячеслав, ещё до рождения Юлии уйдя в армию, в семью так и не вернулся.



Липницкая российская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании. Чемпионка Европы 2014 года. Вице-чемпионка чемпионата мира 2014. Чемпионка мира среди юниоров 2012 года и вице-чемпионка 2013 года. Серебряный призёр финала Гран-при сезона 2013/2014. Вице-чемпионка чемпионата России 2012, 2014 годов. Чемпионка России среди юниоров 2012 года. Победительница финала Гран-при среди юниоров сезона 2011/2012. Заслуженный мастер спорта России с 10 февраля 2014 года.



На Олимпийских играх 2014 в Сочи Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Выиграла обе программы, внеся наибольший вклад в победу российской команды (20 очков за два первых места). В короткой программе турнира чисто исполнила все семь элементов, в том числе каскад тройной лутц - тройной тулуп, получила все высшие надбавки +3 за заклон самого высокого, 4-го, уровня.



В произвольной программе, которую Липницкая откатала под музыку из «Списка Шиндлера», сделала сложные каскады: тройной лутц - тройной тулуп, двойной аксель - тройной тулуп - двойной тулуп, все вращения 4 уровня, и в результате заняла первое место (141,51 балла) с большим преимуществом в 12 баллов.



Благодаря командной победе Юлия Липницкая в возрасте 15 лет 249 дней стала второй из самых юных олимпийских чемпионов по фигурному катанию в истории зимних Олимпийских игр после немки Макси Гербер, которая, выступая в парном катании, выиграла Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене (Германия) 1936 года в возрасте 15 лет 4 месяцев и 5 дней.

