В Бурятии лесники взяли шефство над детским лагерем

Лесные инспекторы Республиканского агентства лесного хозяйства взяли шефство над детским лагерем «Зорька»



С начала летнего сезона 2018 года началось сотрудничество воспитателей и воспитанников детского лагеря и лесников. Уже была оказана помощь в восстановлении беседок, и построек на территории лагеря, лесники приезжали к детям на профилактические занятия о лесе. По окончанию смены ученики творческого кружка подарили лесникам игрушечную сосну, сделанную в технике топиарий.



В августе уже запланировано проведение практических занятий на лесоохранную профилактику с детьми, проведение конкурса поделок и другая работа.



С наступлением летнего сезона практические занятия с детьми всех возрастов проводятся на летних площадках и в детских лагерях по всей республике. На подобных занятиях дети учатся правильно вести себя в лесу, реагировать на лесные пожары, рассуждают о необходимости защищать лес и учиться охранять природу с малых лет, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.









