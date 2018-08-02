Улан-удэнцев призывают сдать на переработку бумагу, пластик и банки

В Улан-Удэ в шестой раз прошла акция по раздельному сбору мусора «Будущее земли зависит от тебя», сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.
Первые две акции общественники провели по сбору полиэтилена.
В Улан-Удэ существует организация, которая из полиэтилена изготавливает тротуарную плитку, отходы увозятся этому предпринимателю. В ходе первой акции было собрано несколько мешков полиэтилена, позже общественники собрали уже 80 кг.
Со временем такие мероприятия стали регулярными. Теперь один раз в месяц активисты организуют пункты сбора в разных точках Улан-Удэ, сейчас их уже шесть. В этот день жители города в любой из пунктов могут принести отходы и бесплатно сдать на переработку макулатуру, стекло, пластик.
После проведения акции мусор, разделённый по фракциям, развозят в пункты приема вторсырья. Помощь в организации перевозки мусора активистам оказывает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
- В ходе прошлой акции мы вывезли три грузовика вторсырья. Вторичная переработка даёт возможность уменьшить количество мусора, вывозимого на полигоны, - рассказала активист регионального отделения Народного фронта, организатор акции «Будущее земли зависит от тебя» Татьяна Никифорова. - С каждой акцией всё большее количество людей принимает в ней участие, в последний раз 220 жителей принесли вторичное сырье для дальнейшей переработки. Наши акции уже стали постоянными, мы планируем небольшими шагами приучать людей к раздельному сбору.
Ближайшая акция состоится в субботу, 4 августа.
Жители Улан-Удэ могут сдать для переработки макулатуру (картон, газеты, книги, бумага А4, тетради, журналы, в т.ч. глянцевые), пластиковые бутылки, кроме яркого салатного цвета, фиолетовые, флаконы от бытовой химии, консервные и алюминиевые банки, пакеты, и полиэтиленовая пленка, стеклянные бутылки и банки.
Точки приёма будут организованы с 10 до 12 часов в следующих местах:
- Центральный вход парка «Юбилейный» (43 кв, напротив ТЦ «Заря»),
- ТЦ «Абсолют» по ул.Терешковой
- п. Восточный, на площадке перед ТК «Солнечный»,
- ПВЗ сквер «Радуга» (главный вход)
- Музей истории города Улан-Удэ, ул.Ленина 26 (Арбат)
- Элеватор, около магазина «Темп»
Улан-удэнцев призывают сдать на переработку бумагу, пластик и банки
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