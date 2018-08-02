В лагерь на Байкале приедут мастодонты «Что? Где? Когда?»

Интеллектуалов в байкальском лагере ожидает двухнедельный мозговой штурм с ежедневными турнирами. В программе заявлено командное и индивидуальное интеллектуальное многоборье, «Эрудит-квартет», «Брейн-ринг на выживание», «Пляжное «Что? Где? Когда?»» и многое другое.









Участники Байкальского лагеря интеллектуальных игр 2017





Среди участников лагеря и команда из Бурятии. Ребята посещают лагерь не первый год и уверены, что в этот раз будет самый крутой «вынос мозга».

«XIII Байкальский лагерь интеллектуальных игр» пройдёт с 6 по 18 августа на турбазах Иркутского государственного университета и «Байкальская радуга». Лагерь будет завершаться международным юбилейным турниром «XV Байкальским фестивалем интеллектуальных игр», который пройдёт в Иркутске 18 и 19 августа. Ожидается около 80 участников интеллектуального лагеря.В этот раз байкальский лагерь соберёт опытных игроков со всей страны и не только. В числе подтвердивших своё участие мастодонтов интеллектуальных игр почётный гость лагеря – капитан команды элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной совы, действующий чемпион мира по Брейн-рингу, чемпион Европы по ЧГК среди студентов 2016 года – Борис Белозёров. Ещё один гость, известный игрок и редактор, который проведёт для участников лагеря мастер-классы по написанию вопросов и редактированию пакетов вопросов – Константин Науменко (Киев).- Обожаем этот лагерь, как всегда нас ждут «вкусные» вопросы, насыщенная программа и возможность пообщаться с крутыми интеллектуалами, - говорит участница команды из Бурятии.Для тех, кто не успел подать заявки, ещё есть время собрать вещи и окунуться в атмосферу интеллектуального кача. Узнать подробности о лагере и подать заявку можно здесь: https://vk.com/wall-52614908_680Дополнительную информацию можно получить по телефону 89501377977.