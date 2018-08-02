Десантники отмечают День ВДВ в Улан-Удэ





















«За полвека личный состав бригады прошёл нелегкий, но славный путь служения Отечеству. Ваша часть без преувеличения может быть названа сегодня украшением нашего региона. Воздушный десант всегда был и остается элитой российских Вооруженных Сил. Верные девизу «Никто, кроме нас!», десантники всегда одними из первых оказываются в самых горячих точках, успешно выполняя наиболее сложные и опасные задачи в борьбе с противником. Беспримерное мужество и неустрашимость воинов ВДВ, проявленные в годы Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах и контртеррористических операциях, золотыми буквами вписаны в историю России и навеки останутся в памяти благодарных потомков», - говорится в приветственном адресе от имени мэра Улан-Удэ Александра Голкова, направленном в адрес командования 11-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.



Пока инцидентов с десантниками замечено не было. Последние годы празднование проходит спокойно. Лишь в 2013 году, как сообщал «Байкал-Daily», пьяные десантники





С 14:00 до 18:30 в культурно-спортивном комплексе ООО «Бурятмяспром» запланирована концертная программа, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.«За полвека личный состав бригады прошёл нелегкий, но славный путь служения Отечеству. Ваша часть без преувеличения может быть названа сегодня украшением нашего региона. Воздушный десант всегда был и остается элитой российских Вооруженных Сил. Верные девизу «Никто, кроме нас!», десантники всегда одними из первых оказываются в самых горячих точках, успешно выполняя наиболее сложные и опасные задачи в борьбе с противником. Беспримерное мужество и неустрашимость воинов ВДВ, проявленные в годы Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах и контртеррористических операциях, золотыми буквами вписаны в историю России и навеки останутся в памяти благодарных потомков», - говорится в приветственном адресе от имени мэра Улан-Удэ Александра Голкова, направленном в адрес командования 11-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.Пока инцидентов с десантниками замечено не было. Последние годы празднование проходит спокойно. Лишь в 2013 году, как сообщал «Байкал-Daily», пьяные десантники падали в фонтан и устроили несколько мелких стычек с полицейскими.

2 августа вся Россия отмечает День воздушно-десантных войск.Утром десятки бывших и действующих военнослужащих традиционно собрались у памятника «Чёрный тюльпан», чтобы почтить память павших воинов. Праздничные гуляния (из числа бывших срочников) прошли и по улицам города.Для действующих десантников основные мероприятия прошли в военном городке Сосновом Бору. Отмечается двойной праздник – День воздушно-десантных войск и 50-летие 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Состоялись торжественный митинг и показательные выступления военнослужащих соединения.