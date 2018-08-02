В Улан-Удэ ценителей поэзии и политики приглашают на творческий вечер поэта и учёного-политолога, члена Союза писателей России, кандидата политических наук Баяра Жигмытова. Вечер состоится в день его 65-летия.
В Улан-Удэ пройдёт поэтический вечер
На мероприятии также поднимут политические вопросы
Встречу проведёт республиканская общественная организация «Литературный Союз Бурятии». Мероприятие состоится 23 августа в 16:00 в конференц-зале Национальной библиотеки республики, сообщили в минкультуры Бурятии.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Команды ещё успевают подать заявки и отправиться в главное интеллектуальное путешествие года
Для гвардейской десантно-штурмовой бригады в Сосновом Бору сегодня двойной праздник
На мероприятии также поднимут политические вопросы
Рекорд трассы – 3 часа 54 минуты
Стела прошла реконструкцию и переезд на новое место
На нарушителей составлены административные протоколы
30 июля Ольхонский районный суд запретил эксплуатировать более 30 объектов туристической базы «Байкалов острог» в поселке Хужир на острове Ольхон
«...отсутствие батарей в квартире не освобождает от обязанности платить за отопление»
Больницу пришлось эвакуировать ночью
Студенты Сырен Зарбаев и Виктория Шевцова поборются за звание самых лучших студентов страны в Севастополе
Он закроется завтра, в пятницу
Проверка пройдёт в селе Заиграево
От укусов лис страдают собаки
Перелома у «закованной» в гипс на всё тело женщины просто не было
Дистанционную консультацию можно получить в 45 больницах