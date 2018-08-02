В Улан-Удэ пройдёт поэтический вечер

В Улан-Удэ ценителей поэзии и политики приглашают на творческий вечер поэта и учёного-политолога, члена Союза писателей России, кандидата политических наук Баяра Жигмытова. Вечер состоится в день его 65-летия.





Встречу проведёт республиканская общественная организация «Литературный Союз Бурятии». Мероприятие состоится 23 августа в 16:00 в конференц-зале Национальной библиотеки республики, сообщили в минкультуры Бурятии.