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В Улан-Удэ пройдёт поэтический вечер

Общество, 
На мероприятии также поднимут политические вопросы

В Улан-Удэ ценителей поэзии и политики приглашают на творческий вечер поэта и учёного-политолога, члена Союза писателей России, кандидата политических наук Баяра Жигмытова. Вечер состоится в день его 65-летия.

Встречу проведёт республиканская общественная организация «Литературный Союз Бурятии». Мероприятие состоится 23 августа в 16:00 в конференц-зале Национальной библиотеки республики, сообщили в минкультуры Бурятии.
поэзия
 
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