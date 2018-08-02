В Улан-Удэ появился новый памятник «Нулевой километр»

Стела прошла реконструкцию и переезд на новое место
1 августа на улице Камова в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ открыли восстановленный памятник культуры и истории «Нулевой километр». Стела, созданная рабочими Улан-Удэнского авиазавода более полувека назад, прошла реконструкцию и переезд на новое место. Памятник восстановлен по просьбам местных жителей, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Мэр города Александр Голков отметил, что более полувека назад этот объект обозначал нулевой километр Читинского тракта, который соединял центр республики с Заиграевским, Хоринским, Еравнинским, Баунтовским районами и нынешним Забайкальским краем.
- После реконструкции стела станет ещё одним символом нашего города, памятным знаком нерушимой дружбы многонационального народа Бурятии, олицетворением успехов и достижений жителей нашего города и республики. Уверен, что этот прекрасный подарок в честь 80-летия Железнодорожного района станет городской достопримечательностью и местом встречи наших горожан, - сказал мэр.
Восстановление стелы стало возможным благодаря инициативе Фонда славянской культуры Бурятии «ЗвениУдинск» и частной компании. Александр Голков отметил вклад организаций в сохранение культурного и исторического наследия города и вручил благодарственные письма в адрес учредителя фонда Сергея Соколова и исполнительного директора Михаила Яна.
По словам Михаила Яна, отреставрировать «Нулевой километр» было непросто. Помимо материальных и человеческих ресурсов нужно было учесть хрупкость и особенности памятника.
- Изображения на стеле сделаны не профессиональными художниками, а обычными заводчанами. Рисунки похожи на наскальную живопись. И мы проработали этот вопрос с художниками, реставратором, сохраняя изначальную суть памятника. А посмотрите, сколько здесь интересного: и советская власть, и наши национальные культуры, природа Бурятии –Байкал с омулем, тайга, лоси, олени. Созидательное строительство, вертолет, ЛЭП. Это все 60-80-е годы. То есть героика нашей республики, культура, природа – все соединилось в этой стеле, - подчеркнул Михаил Ян.
Стела приобрела статус памятника местного значения.
В Улан-Удэ появился новый памятник «Нулевой километр»
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