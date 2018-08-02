В Бурятии женщина 2 месяца пролежала в гипсе из-за врачебной ошибки

Перелома у «закованной» в гипс на всё тело женщины просто не было



Судебные приставы взыскали с районной больницы в пользу жительницы Иркутска компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Происшествие, приведшее к печальным последствиям, произошло в Бурятии, где женщина гостила у родственников. Она упала с полутораметровой лестницы и получила ушиб мягких тканей бедра. На этом злоключения женщины закончились бы, если бы она не обратилась в больницу.



В медицинском учреждении ей поставили диагноз: «закрытый косой незавершённый перелом правой бедренной кости без смещения отломков» и заковали в гипсовую повязку от груди до щиколотки правой ноги.



В таком беспомощном положении она провела два месяца, лишённая возможности ходить и сидеть, а также пользоваться средствами индивидуальной гигиены.



После возвращения домой иркутянка решила продолжить решение и обратилась в клиническую больницу. Каково же было её удивление, когда рентген показал, что под гипсом у неё нет перелома. Для подтверждения этого факта она вынуждена была обратиться в научный центр хирургии и травматологии, но и там пациентке подтвердили, что кости у нее ровные, без изменения структуры.



Однако из-за длительного нахождения в гипсовой повязке в обездвиженном состоянии у нее развилась «настоящая болезнь» - комбинированная контрактура коленного сустава.



«Залеченная» врачами пациентка обратилась в суд. В судебном заседании медицинская экспертиза подтвердила, что пациенту изначально поставили неверный диагноз и, соответственно, назначили неправильное лечение.



– В первую очередь судебный пристав обратил взыскание на денежные средства районной больницы, находящиеся на расчётных счетах в банках. Затем вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении всего транспортного парка, - отмечает Елена Дворникова, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Бурятии.



С районной больницы было взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пациента.



– Несмотря на то, что долг был взыскан в полном объёме, медицинскому учреждению пришлось выплатить исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебного решения, равный 7 % от суммы долга, - разъясняет Дворникова.



