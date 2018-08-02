От укусов лис страдают собаки
В Бурятии увеличилось число неблагополучных пунктов по бешенству среди животных. Причиной заболевания в республике становятся дикие лисы больные бешенством и, как следствие собаки. На сегодняшний день общее количество подтверждённых диагнозов составляет 50 голов, из них 47 диких лис и 3 собаки.
На конец июня в республике зарегистрировано 13 очагов бешенства животных: в Тарбагатайском районе 9, Селенгинском 1, Иволгинском 2, Заиграевском 1.
В июне было зарегистрирован 321 укус; 167 укусов нанесены домашними собаками, 64 укуса – бродячими псами. 155 собак были вакцинированы после проведения карантинных мероприятий, усыплено 7 собак. От больных животных всего пострадал 231 человек, из них 130 взрослых и 101 ребёнок.
Больше всех укусов людей зафиксировано в Заиграевском районе 34: собаками – 30, кошками – 4. Среди пострадавших 16 детей.
26 укусов собаками зарегистрировано в Джидинском районе. Из них 14 детей. На людей 20 раз нападали домашние псы и 6 бродячих собак.
В Кабанском районе зафиксировано 23 укуса животными: собаками – 19, кошками – 19. Также напал один кролик.
В республиканском управлении ветеринарии владельцем кошек и собак настоятельно рекомендуют стерилизовать животных или усыплять их, чтобы избежать бесконтрольного размножения, тем самым увеличивая число бездомных животных.
Лисы распространяют бешенство в Бурятии
Общество, Фото:
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