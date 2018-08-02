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Стало известно, от чего умерла снявшаяся в «Улицах разбитых фонарей» актриса из Бурятии

Стало известно, от чего умерла снявшаяся в «Улицах разбитых фонарей» актриса из Бурятии
Общество, 
Актриса Людмила Глухова скончалась в Санкт-Петербурге

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июля актриса театра и кино, ранее работавшая в Бурятии, Людмила Глухова ушла из жизни в Санкт-Петербурге на 55-м году жизни.

Она несколько лет боролась с онкологическим заболеванием, но внезапно умерла совсем от другого заболевания - инсульта, сообщает RT.

Людмила Глухова была известна широкому кругу зрителей своими ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Также актриса получила признание и в театре. За роль Хранительницы в спектакле «Песни дождя» по мотивам светской поэзии Далай-ламы VI она была отмечена специальным призом жюри театральной премии «Золотая маска».

На сайте культурно-досугового центра «Красногвардейский», который Глухова возглавляла в течение шести лет как художественный руководитель, ее коллеги написали: «Прощай, Людмила Борисовна!» В некрологе они отметили, что всегда восхищались виртуозными джазовыми импровизациями актрисы, ее яркими сценическими образами и умением организовать коллектив. Также они выразили сожаление, что актриса, которая стала бабушкой 20 июля, не успела долго порадоваться новому статусу.

Людмила Глухова родилась в Иркутской области. После окончания Восточно-Сибирской академии культуры и искусств в 1987 году она работала заведующей литературной частью театра в Бурятии. После окончания СПбГАТИ она преподавала в бурятском вузе сценическую речь для студентов студии, которые впоследствии организовали театр «ЧелоВек», где она служила.





Похороны актрисы состоятся 2 августа. Панихида и прощание состоятся в большом зале крематория на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге, отмечает eg.ru.








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