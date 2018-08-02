На Байкале пройдёт уборка мусора

Акция «Вода России» состоится в Кабанском районе Бурятии







3 августа Минприроды Бурятии на побережье залива Посольский Сор озера Байкал проводит акцию по уборке водоёмов и их берегов «Вода России».







Основная цель акции – снизить антропогенную нагрузку на водные объекты и сформировать у жителей бережное отношение к воде.







В уборке мусора с побережья примут участие представители органов государственной власти республики и другие ведомства, учреждения. Желающие принять участие в своеобразном субботнике могут обратиться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., д. 11 «а» или по телефону: 8(3012) 55-29-45.







Сбор и выезд будет проводиться от здания Минприроды региона по адресу: ул. Революции 1905, 11 «а», в 9 часов.







Старт всероссийской акции «Вода России» на территории республики Бурятия дан 9 июня. Открытие было проведено на берегу озера Щучье Селенгинского района. В тот день собрано и вывезено около 13 кубометров мусора, сообщает пресс-служба министерства.