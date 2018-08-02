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Британская The Telegraph: Боуи и буддисты – что вы не знали о Транссибе

Британская The Telegraph: Боуи и буддисты – что вы не знали о Транссибе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
The Telegraph рассказала британцам самые необычные факты о Транссибирской железной дороге, среди которых упоминается и Бурятия

Чемпионат мира по футболу вернул Россию на карту британского туризма, несмотря на недавнюю дипломатическую ссору между двумя странами. Мест на поезда, идущие по Транссибирской магистрали (длина 9 289 километров) забронировано почти на 90% больше, чем в июне 2017 года. Британское издание The Telegraph рассказало читателям 10 фактов об этом семидневном путешествии, «которое вас изменит». Перевод статьи представило «ИноСМИ.Ру».

Дорогу помогла построить британская древесина

В 1916 году, несмотря на Первую мировую и Гражданскую войну (так в тексте, Гражданская война шла в 1918-1922 годы — прим. ред.), из-за которых было разрушено 60% российской железнодорожной сети, строительство Транссибирской магистрали между Москвой и Владивостоком было завершено. Раньше в ходе восточной части поездки приходилось заезжать в Китай. Эта ветка сегодня составляет часть трансманьчжурского маршрута. Транссиб имел огромное значение для экономики, армии и истории Российской империи и Советского Союза, но трудностей во время его строительства было великое множество. Рабочие боялись встреч с амурскими тиграми, и по этой причине на работы посылали заключенных. Местные деревья не годились для изготовления шпал, поэтому древесину приходилось завозить из-за границы, порой издалека, скажем, из Британии. А еще строители железной дороги были вынуждены бороться с непогодой, наводнениями, вечной мерзлотой, безжалостными комарами и почти непроходимой тайгой.

Там есть легендарный затерянный город

У некоторых городов и поселков фантастически длинные названия, о которые можно сломать язык. Например, это город Уярспасопреображенское (4 227 километров от Москвы), который чаще называют просто Уяр. Другие названия как нельзя лучше характеризуют климат и окружающую среду. Там есть населенные пункты Зима (4 940 км) и Озеро (531 км). Озеро расположено недалеко от Нижнего Новгорода (где проходили матчи ЧМ-2018) рядом с озером Светлояр. Некоторые россияне считают, что на его дне находится таинственный затерянный город Китеж, который погрузился в воду много лет тому назад.

Город, названный именем большевистского лидера

Киров, находящийся в 917 километрах от Москвы на Транссибирской магистрали, назван в честь правой руки Сталина Сергея Кирова. Киров сделал большую карьеру в коммунистической партии и стал руководителем партийной организации Ленинграда. Его убийство в 1934 году положило начало сталинским чисткам в советском обществе, в ходе которых миллионы людей были брошены за решетку, сосланы или расстреляны. Железнодорожная станция Киров является одной из самых северных на транссибирском маршруте.

Застрявший посередине Тайшет

На железнодорожной станции Тайшет, когда поезд преодолеет 4 644 километра, откройте банку пива «Балтика», бутылку водки или слишком сладкого шампанского, поскольку это ровно половина пути между Москвой и конечной точкой маршрута — дальневосточным городом Владивостоком (9 289 км).

Конечная станция когда-то была закрыта для иностранцев

До 1990 года Владивосток был закрытым городом для всех иностранцев, и даже советские граждане должны были получить специальный пропуск, чтобы попасть туда. Редким исключением из данного правила стал американский президент Форд. Он побывал в этом городе в 1974 году, когда состоялась его встреча с Леонидом Брежневым по вопросу сокращения вооружений.

А еще там есть невероятный для этих мест буддистский монастырь

В 30 километрах от Улан-Удэ (5 642 км, столица Республики Бурятия) находится Иволгинский дацан. Это монастырь тибетских буддистов. Он является центром буддизма в России. Там регулярно бывают многочисленные паломники.

Транссиб пересекает 16 крупных рек

(о 15 из них вы наверняка ни разу не слышали)

Транссибирская железнодорожная магистраль пересекает 16 весьма заметных рек. Это Волга, Вятка, Кама, Тобол, Иртыш, Обь, Томь, Чулым, Енисей, Ока, Селенга, Зея, Бурея, Амур, Хор и Уссури. Амур самый широкий (два километра), река Обь седьмая в мире по длине, название Селенга происходит от монгольского глагола «селех» (плавать), а Енисей является самой крупной речной системой, впадающей в Северный Ледовитый океан.

Железная дорога уходит под землю

Самый длинный тоннель на Транссибирской магистрали — Тарманчуканский, построенный в 1915 году. Начинается он на 8 140-м километре от Москвы (а заканчивается на 8 142-м), и его протяжённость составляет 2 030 метров.

Боуи боялся летать и поэтому проехал по Транссибу

Как-то раз на подножку транссибирского поезда вскочил Дэвид Боуи. Он боялся летать, и поэтому воспользовался Транссибирской железной дорогой, чтобы вернуться домой в Британию после турне по Японии, которое он совершил в 1973 году. Россию и Японию связывает паромное сообщение по Японскому морю.

Там есть станция, целиком построенная из мрамора

Построенная в 1904 году Слюдянка-1 (5 312 км) является единственной в мире железнодорожной станцией, целиком построенной из мрамора. Она находится вблизи озера Байкал, который можно назвать одной из главных достопримечательностей Транссиба, поскольку это самое глубокое в мире озеро. В прошлом, когда поезд стоял на этой станции 15 минут, отчаянные бегуны стремглав преодолевали 500-метровое расстояние от Слюдянки до Байкала, чтобы на счастье окунуть в озеро руку, ногу или хотя бы палец. Сегодня поезд стоит на этой станции всего две минуты. Наверное, чтобы люди не бегали к озеру.








СМИ Великобритания Транссиб
 
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