Участникам вручили грамоты
В середине июля в России завершился чемпионат мира по футболу. По следам этого события в детском оздоровительном лагере «Черёмушки» Джидинского района Бурятии библиотекари провели межпоселенческой центральной библиотеки провели квест-игра «Футболомания».
В ней участвовали дети старших отрядов, которые разделились на две команды «ЦСКА» и «Барселона». Ребятам предлагалось выполнить задания по маршрутным листам. Детям пришлось применить смекалку, логическое мышление, эрудиция, а также ловкость, координация и умения взаимодействовать в команде.
По результатам прохождения всех маршрутов выиграла команда «ЦСКА». Командам были вручены грамоты, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
Дети из лагеря в Бурятии сыграли в «Футболоманию»
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Участникам вручили грамоты
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