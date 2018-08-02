Дети из лагеря в Бурятии сыграли в «Футболоманию»

Участникам вручили грамоты



В середине июля в России завершился чемпионат мира по футболу. По следам этого события в детском оздоровительном лагере «Черёмушки» Джидинского района Бурятии библиотекари провели межпоселенческой центральной библиотеки провели квест-игра «Футболомания».



В ней участвовали дети старших отрядов, которые разделились на две команды «ЦСКА» и «Барселона». Ребятам предлагалось выполнить задания по маршрутным листам. Детям пришлось применить смекалку, логическое мышление, эрудиция, а также ловкость, координация и умения взаимодействовать в команде.



По результатам прохождения всех маршрутов выиграла команда «ЦСКА». Командам были вручены грамоты, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

