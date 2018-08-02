В бурятском заказнике сделали открытия в мире природы

Результаты исследования Фролихинского заказника оказались весьма интересны



Завершилась комплексная экспедиция сотрудников научного отдела ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в верховья реки Левая Фролиха во Фролихинском государственном заказнике, который находится на севере Бурятии. Главная цель экспедиции – инвентаризация объектов животного и растительного мира для организации последующего мониторинга. Несмотря на привлекательность этого удивительного уголка Байкала для путешественников, подробных исследований на территории заказника, кроме участка бухта Аяя – озеро Фролиха, не проводилось, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».



Результаты экспедиции ещё нуждаются в анализе и обработке, но уже можно сказать, что получены интересные данные, в том числе настоящие открытия.



На правом берегу реки Левая Фролиха был обнаружен термальный сероводородный источник, на котором на естественных солонцах зарегистрировано множество следов копытных животных. Особенно многочисленны в верховьях реки – таёжные гиганты лоси. Обычны пернатые хищники – скопа и чеглок. Конечно же, участникам экспедиции не однократно встретился медведь, но хозяин тайги благоразумно уступал им дорогу.



Интересны растительные сообщества заказника. Были зарегистрированы новые местообитания редких видов растений, внесённых в Красную книгу Бурятии и России: надбородника безлистного, родиолы розовой, подмаренника трёхцветкового.



Экспедиция – первая в ряду серии планируемых для детального обследования и познания уникальной природы северной части Баргузинского хребта.







