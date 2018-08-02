02 Августа

01 Августа

Популярное

Иркутский полицейский вернул паспорт жительнице Якутска

Общество, 
Стражу порядка на машине пришлось догонять такси, в котором ехала женщина, обронившая свой паспорт на улице

В адрес руководства ГУ МВД России по Иркутской области поступило письмо от жительницы Якутска, в котором она благодарит за чуткое и неравнодушное отношение сотрудника полиции Иркутска.

Автор обращения сообщает, что в июне этого года она находилась в гостях в городе Киренске. В один из дней на рынке к ней подошел молодой человек и спросил, не теряла ли она паспорт. Женщина с удивлением обнаружила отсутствие документа. Неизвестный мужчина рассказал, что заметил, как паспорт выпал из кармана, когда она садилась в такси. На другой машине молодой человек проследовал за такси и догнал женщину, после чего вернул ей документ.

В разговоре автор письма узнала, что её спасителя зовут Александр и что он работает в полиции города Иркутска, а в Киренске находится в отпуске у родителей.

Когда Александр Милюс узнал, что на его имя пришло письмо в Главное управление МВД России по Иркутской области, то очень удивился, ничего сверхъестественного, по его мнению, он не совершал.

- Возвращение потерянного паспорта не является чем-то необычным, но для меня это очень значимый поступок, который показывает, что есть честные и порядочные люди, среди которых мне встретился Александр. И если бы я обнаружила отсутствие паспорта уже перед самым отъездом, даже представить не могу возможные последствия, это и потеря времени, и денег, и проблемы на работе. От меня Саша не взял никакой благодарности, хотя я настойчиво ему предлагала. Поэтому пишу это письмо, чтобы хотя бы с его помощью выразить ему слова моей искренней благодарности, - пишет жительница Якутска.

Примечательно, что несколько лет назад Александр нашёл в Иркутске паспорт пенсионера, пришёл к нему домой и вернул документ пожилому человеку, который даже не подозревал о его пропаже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале пройдёт уборка мусора
На Байкале пройдёт уборка мусора
Общество, 02.08.2018
Акция «Вода России» состоится в Кабанском районе Бурятии
Британская The Telegraph: Боуи и буддисты – что вы не знали о Транссибе
Британская The Telegraph: Боуи и буддисты – что вы не знали о Транссибе
Общество, 02.08.2018
The Telegraph рассказала британцам самые необычные факты о Транссибирской железной дороге, среди которых упоминается и Бурятия
В бурятском заказнике сделали открытия в мире природы
В бурятском заказнике сделали открытия в мире природы
Общество, 02.08.2018
Результаты исследования Фролихинского заказника оказались весьма интересны
Иркутский полицейский вернул паспорт жительнице Якутска
Общество, 02.08.2018
Стражу порядка на машине пришлось догонять такси, в котором ехала женщина, обронившая свой паспорт на улице
Студентам Иркутской области продлили льготы на проезд в электричках
Студентам Иркутской области продлили льготы на проезд в электричках
Общество, 02.08.2018
Им предоставляют 50%-ную скидку на оплату проезда
Хамбо Лама: «Если не будет идеи, год пройдёт впустую»
Хамбо Лама: «Если не будет идеи, год пройдёт впустую»
Общество, 02.08.2018
Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев дал интервью «Эху Москвы»
Бурятские КВН-щики продали с молотка байкальский мусор
Бурятские КВН-щики продали с молотка байкальский мусор
Общество, 02.08.2018
Победителем аукциона стал стоматолог
Улан-удэнцев приглашают на работу в Росгвардию
Улан-удэнцев приглашают на работу в Росгвардию
Общество, 02.08.2018
Мини-ярмарка для горожан пройдёт 8 августа
В Бурятии лесники проводят занятия с детьми
В Бурятии лесники проводят занятия с детьми
Общество, 02.08.2018
Они организовывают беседы в оздоровительных лагерях
В Бурятии напомнили о сроках сдачи ЕГЭ в сентябре
Общество, 02.08.2018
Заявление можно подать до 20 августа
В Бурятии возможны дожди с грозами
В Бурятии возможны дожди с грозами
Общество, 02.08.2018
Воздух прогреется до 27 градусов 
Улан-удэнцев приглашают в «Музейный чердачок»
Улан-удэнцев приглашают в «Музейный чердачок»
Общество, 01.08.2018
Самых активных дарителей отблагодарят осенью

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^