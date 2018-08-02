Иркутский полицейский вернул паспорт жительнице Якутска

Стражу порядка на машине пришлось догонять такси, в котором ехала женщина, обронившая свой паспорт на улице



В адрес руководства ГУ МВД России по Иркутской области поступило письмо от жительницы Якутска, в котором она благодарит за чуткое и неравнодушное отношение сотрудника полиции Иркутска.



Автор обращения сообщает, что в июне этого года она находилась в гостях в городе Киренске. В один из дней на рынке к ней подошел молодой человек и спросил, не теряла ли она паспорт. Женщина с удивлением обнаружила отсутствие документа. Неизвестный мужчина рассказал, что заметил, как паспорт выпал из кармана, когда она садилась в такси. На другой машине молодой человек проследовал за такси и догнал женщину, после чего вернул ей документ.



В разговоре автор письма узнала, что её спасителя зовут Александр и что он работает в полиции города Иркутска, а в Киренске находится в отпуске у родителей.



Когда Александр Милюс узнал, что на его имя пришло письмо в Главное управление МВД России по Иркутской области, то очень удивился, ничего сверхъестественного, по его мнению, он не совершал.



- Возвращение потерянного паспорта не является чем-то необычным, но для меня это очень значимый поступок, который показывает, что есть честные и порядочные люди, среди которых мне встретился Александр. И если бы я обнаружила отсутствие паспорта уже перед самым отъездом, даже представить не могу возможные последствия, это и потеря времени, и денег, и проблемы на работе. От меня Саша не взял никакой благодарности, хотя я настойчиво ему предлагала. Поэтому пишу это письмо, чтобы хотя бы с его помощью выразить ему слова моей искренней благодарности, - пишет жительница Якутска.



Примечательно, что несколько лет назад Александр нашёл в Иркутске паспорт пенсионера, пришёл к нему домой и вернул документ пожилому человеку, который даже не подозревал о его пропаже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

