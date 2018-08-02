Студентам Иркутской области продлили льготы на проезд в электричках



Как сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства области, необходимая сумма будет выделена из бюджета региона. В 2018 году она составила 8 млн 848 тысяч рублей. С января по июнь мерой поддержки воспользовались 1072 человека, было совершено 76 363 льготные поездки.



Напомним, что льгота в виде 50% скидки на оплату проезда в электричках на территории региона предоставляется школьникам старше 7 лет, учащимся и студентам очной формы обучения с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря, сообщает пресс-служба правительства области.



Срок действия льготы на проезд в электропоездах пригородного сообщения для студентов и учащихся Иркутской области продлён до конца 2019 года.