Студентам Иркутской области продлили льготы на проезд в электричках

Им предоставляют 50%-ную скидку на оплату проезда
Срок действия льготы на проезд в электропоездах пригородного сообщения для студентов и учащихся Иркутской области продлён до конца 2019 года.
Как сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства области, необходимая сумма будет выделена из бюджета региона. В 2018 году она составила 8 млн 848 тысяч рублей. С января по июнь мерой поддержки воспользовались 1072 человека, было совершено 76 363 льготные поездки.
Напомним, что льгота в виде 50% скидки на оплату проезда в электричках на территории региона предоставляется школьникам старше 7 лет, учащимся и студентам очной формы обучения с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря, сообщает пресс-служба правительства области.
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