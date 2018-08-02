Улан-удэнцев приглашают на работу в Росгвардию

Мини-ярмарка для горожан пройдёт 8 августа
Центр занятости населения Улан-Удэ проводит мини-ярмарку 8 августа с 10 часов для Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Бурятии по вакансиям:
- старший полицейский;
- полицейский водитель
Заработная плата составляет от 15 до 25 тысяч рублей.
Организаторы приглашают всех желающих по адресу: Улан-Удэ, ул. Цыбикова, 6, центральная секция. Контактный телефон – 41-89-04, 41-89-16, 41-89-20.
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