Улан-удэнцев приглашают на работу в Росгвардию

Организаторы приглашают всех желающих по адресу: Улан-Удэ, ул. Цыбикова, 6, центральная секция. Контактный телефон – 41-89-04, 41-89-16, 41-89-20.

- старший полицейский; - полицейский водитель Заработная плата составляет от 15 до 25 тысяч рублей.

Центр занятости населения Улан-Удэ проводит мини-ярмарку 8 августа с 10 часов для Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Бурятии по вакансиям:

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