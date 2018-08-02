Они организовывают беседы в оздоровительных лагерях
В Бурятии лесники проводят занятия с детьми в оздоровительных лагерях, разъясняя правила поведения в лесу. Так, сотрудники Кабанского лесничества и Кабанского лесхоза провели учебно-развлекательные занятия в лагерях «Энхалук» и «Байкальские волны».
Беседы с детьми проводились в игровой форме, доступной для детей младшего и среднего школьного возраста. В ходе встречи ребятам была предоставлена возможность поупражняться с ранцевым лесным огнетушителем, топором-мотыгой, показаны правильные способы разведения и тушения костров, разъяснены основные принципы соблюдения правил пожарной безопасности при нахождении в лесу.
Дети активно включились в обсуждение темы про леса и сами задавали вопросы, ответы на которые давали участковые лесничие Геннадий Гриценюк и Дмитрий Васильев, начальник ПХС Кабанского лесхоза Иннокентий Гусев, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
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