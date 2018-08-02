В Бурятии возможны дожди с грозами

Воздух прогреется до 27 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра 2 августа по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, днём восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16, местами по юго-западу и северо-востоку 4-9, днём 22-27, местами 15-20 тепла.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 14-16, днём 22-24 тепла.



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