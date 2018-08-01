Бурятский боксёр одержал победу на Манежной площади

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Событие приурочили к международному дню бокса. Открыла мероприятие церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, после чего гостей праздника ожидала насыщенная программа. Завершил праздник концерт от звёзд отечественного шоу-бизнеса и фейерверк.

Второй боксёр от Бурятии Тамир Галанов (до 52 кг) потерпел неудачу.Событие приурочили к международному дню бокса. Открыла мероприятие церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, после чего гостей праздника ожидала насыщенная программа. Завершил праздник концерт от звёзд отечественного шоу-бизнеса и фейерверк.

22 июля в Москве на Манежной площади прошла матчевая встреча сборных России и Германии по боксу. Российские боксёры победили оппонентов со счётом 7:2, сообщает «Матч ТВ».Свои поединки выиграли: Василий Егоров (до 49 килограммов), Шахриер Ахмедов (до 56 кг), Альберт Бытыргазиев (до 60 кг), Павел Фёдоров (до 64 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Илья Квасников (свыше 91 кг). Неудачу потерпел Владислав Савостьянов (до 69 кг).В составе сборной России также выступили и бурятские боксёры из спортивного клуба «Номто». Георгий Кушиташвили в весе до 81 килограмма одержал победу над Аханасиосом Казакисом единогласным решением судей.- Он покорил не только этот ринг, но и сердца тысяч фанатов, - сказал ведущая праздника Марина Ким.