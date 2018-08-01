01 Августа

31 Июля

Популярное

Бурятский боксёр одержал победу на Манежной площади

Бурятский боксёр одержал победу на Манежной площади
Общество, 
Два спортсмена из Бурятии выступили в матчевой встрече сборных России и Германии

22 июля в Москве на Манежной площади прошла матчевая встреча сборных России и Германии по боксу. Российские боксёры победили оппонентов со счётом 7:2, сообщает «Матч ТВ».

Свои поединки выиграли: Василий Егоров (до 49 килограммов), Шахриер Ахмедов (до 56 кг), Альберт Бытыргазиев (до 60 кг), Павел Фёдоров (до 64 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Илья Квасников (свыше 91 кг). Неудачу потерпел Владислав Савостьянов (до 69 кг).

В составе сборной России также выступили и бурятские боксёры из спортивного клуба «Номто». Георгий Кушиташвили в весе до 81 килограмма одержал победу над Аханасиосом Казакисом единогласным решением судей.

- Он покорил не только этот ринг, но и сердца тысяч фанатов, - сказал ведущая праздника Марина Ким.


фото - федерация бокса Бурятии 


Второй боксёр от Бурятии Тамир Галанов (до 52 кг) потерпел неудачу. 




Событие приурочили к международному дню бокса. Открыла мероприятие церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, после чего гостей праздника ожидала насыщенная программа. Завершил праздник концерт от звёзд отечественного шоу-бизнеса и фейерверк. 
спорт бокс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошла акция по профилактике инсульта
Общество, 01.08.2018
У жителей измерили давление, вес и дали консультацию
Бурятский боксёр одержал победу на Манежной площади
Бурятский боксёр одержал победу на Манежной площади
Общество, 01.08.2018
Два спортсмена из Бурятии выступили в матчевой встрече сборных России и Германии
Пандус Главпочтамта Улан-Удэ не соответствует требованиям
Пандус Главпочтамта Улан-Удэ не соответствует требованиям
Общество, 01.08.2018
Суд обязал «Почту России» до середины августа привести пандус в порядок
Иркутское ГУФСИН: Осуждённый за убийство Немцова не объявлял голодовку
Иркутское ГУФСИН: Осуждённый за убийство Немцова не объявлял голодовку
Общество, 01.08.2018
ГУФСИН по Иркутской области опроверг информацию адвоката Розы Магомедовой о голодовке в колонии №3
День мамонта отметят в Иркутской области
День мамонта отметят в Иркутской области
Общество, 01.08.2018
Его посвятят объекту археологического наследия «Мальта»
Дети из Японии и Кореи будут гостить в иркутских семьях
Дети из Японии и Кореи будут гостить в иркутских семьях
Общество, 01.08.2018
Для ребят состоятся экскурсии, мастер-классы, вечера национальной музыки и танца и многое другое
Эмир Кустурица даст в Иркутске бесплатный концерт на набережной
Эмир Кустурица даст в Иркутске бесплатный концерт на набережной
Общество, 01.08.2018
12 сентября в Иркутске состоится открытый концерт режиссёра Эмира Кустурицы
Безработных иркутян приглашают на общественные работы
Безработных иркутян приглашают на общественные работы
Общество, 01.08.2018
С начала года услугой воспользовались 2 тысячи человек
1 сентября в Иркутске откроется фестиваль «Звёзды на Байкале»
1 сентября в Иркутске откроется фестиваль «Звёзды на Байкале»
Общество, 01.08.2018
На фестиваль в город приедет режиссёр Эмир Кустурица
В заповеднике Бурятии обнаружили термальный источник
В заповеднике Бурятии обнаружили термальный источник
Общество, 01.08.2018
Во Фролихинском заказнике прошла экспедиция
В Улан-Удэ три дня будут отключать светофоры
В Улан-Удэ три дня будут отключать светофоры
Общество, 01.08.2018
Это связано с проведением ремонтных работ
Жителю Иркутской области вместо участка продали болото
Жителю Иркутской области вместо участка продали болото
Общество, 01.08.2018
Став обладателем земельного участка в заимке Новоясачная Усольского района, новый владелец недолго радовался его приобретению
Жителю Ангарска пришлось доказывать в суде, что он живой
Жителю Ангарска пришлось доказывать в суде, что он живой
Общество, 01.08.2018
Запись о смерти неожиданно появилась в службе ЗАГС
В Улан-Удэ перекроют дорогу в Загорске
В Улан-Удэ перекроют дорогу в Загорске
Общество, 01.08.2018
Из-за ремонта изменится схема движения маршрутных автобусов
В Улан-Удэ проходят занятия гимнастикой цигун
Общество, 01.08.2018
Они проводятся для пенсионеров

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^