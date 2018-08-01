Улан-удэнцев приглашают в «Музейный чердачок»

Самых активных дарителей отблагодарят осенью



Музей истории города Улан-Удэ принимает ненужные вещи. Они нужны для ежегодного проекта «Музейный чердачок».



Организаторы отмечают, что по окончании проекта музей проводит экспозицию, из предметов старины, в которой может принять участие любой желающий, подарив музею интересные и уникальные вещицы.



- Во многих домах найдётся кладовка, чердак, сундук, где собираются ненужные вещи. В «Музейном чердачке» они найдут своё новое предназначение, откроют тайны и расскажут свои истории, - уточняют в музее.



Принимаются:



Мебель: стулья, столы, этажерки, комоды, книжные шкафчики (не очень габаритные);



Посуда: чайники фарфоровые, эмалевые, предметы из фарфора (можно в единичном экземпляре), столовые приборы, подсвечники;



Игрушки: мягкие игрушки до 1980-х, железные дороги, конструкторы, ёлочные игрушки, машинки, куклы и так далее;



Предметы женского гардероба: парадно-выходные комплекты, шляпы, сумки, бижутерия, платки;



Предметы военного периода: каски, пилотки, фляжки, бинокли, чемоданы (только советских солдат);



Книги, журналы, советская, российская и зарубежная литература;

Флаконы, коробочки из-под духов, косметики, конфет, чая;



Предметы интерьера: картины, абажуры, светильники, статуэтки, часы любые;



Чемоданы дорожные, шляпные коробки, сундуки, шкатулки;



Музыкальные инструменты конца XIX века по советское время;



Письма солдатские. Открытки, фотографии города, известных семей города, портреты, афиши театров, кино, концертов 90-х, настенные календари;



Предметы школьные: тетради, учебники, ручки, чернильницы, грамоты, портфели и многое другое.



15 ноября в День музейного дарителя, самые активные горожане получат грамоты и подарки от музея, сообщает пресс-служба музея.