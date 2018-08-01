Пандус Главпочтамта Улан-Удэ не соответствует требованиям

Суд обязал «Почту России» до середины августа привести пандус в порядок



Прокуратура Советского района Улан-Удэ обратилась в суд с исковым заявлением к ФГУП «Почта России».



После проведённой прокурорской проверки совместно с представителем РОФ «Общество без барьеров» и специалистом республиканской службы Госстройжилнадзора, установлено, что, несмотря на имеющийся пандус для маломобильных групп населения, доступ в здание Главпочтамта инвалидам-колясочникам ограничен.



- Так: с левой стороны вдоль входного лестничного марша в здании Главпочтамт на высоте 90см. отсутствует лестничный поручень. На первом пролёте пандуса (до первой разворотной площадки на 180 градусов) отсутствует поручень с правой стороны на высотах 70 и 90 см. На проезжей части пандуса имеется водосливная труба диаметром 20 см. и её крепление размером 4 см., что на 24 см. заужает ширину пандуса, сообщают в пресс-службе Советского районного суда.



Прокуратурой района в адрес директора филиала было внесено представление об устранении нарушений требований закона. Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ФГУП «Почта России» до 15 августа привести пандуса при входе в здание в соответствие. Решение вступило в законную силу.

