Суд обязал «Почту России» до середины августа привести пандус в порядок
Прокуратура Советского района Улан-Удэ обратилась в суд с исковым заявлением к ФГУП «Почта России».
После проведённой прокурорской проверки совместно с представителем РОФ «Общество без барьеров» и специалистом республиканской службы Госстройжилнадзора, установлено, что, несмотря на имеющийся пандус для маломобильных групп населения, доступ в здание Главпочтамта инвалидам-колясочникам ограничен.
- Так: с левой стороны вдоль входного лестничного марша в здании Главпочтамт на высоте 90см. отсутствует лестничный поручень. На первом пролёте пандуса (до первой разворотной площадки на 180 градусов) отсутствует поручень с правой стороны на высотах 70 и 90 см. На проезжей части пандуса имеется водосливная труба диаметром 20 см. и её крепление размером 4 см., что на 24 см. заужает ширину пандуса, сообщают в пресс-службе Советского районного суда.
Прокуратурой района в адрес директора филиала было внесено представление об устранении нарушений требований закона. Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ФГУП «Почта России» до 15 августа привести пандуса при входе в здание в соответствие. Решение вступило в законную силу.
Пандус Главпочтамта Улан-Удэ не соответствует требованиям
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У жителей измерили давление, вес и дали консультацию
Два спортсмена из Бурятии выступили в матчевой встрече сборных России и Германии
Суд обязал «Почту России» до середины августа привести пандус в порядок
ГУФСИН по Иркутской области опроверг информацию адвоката Розы Магомедовой о голодовке в колонии №3
Его посвятят объекту археологического наследия «Мальта»
Для ребят состоятся экскурсии, мастер-классы, вечера национальной музыки и танца и многое другое
12 сентября в Иркутске состоится открытый концерт режиссёра Эмира Кустурицы
С начала года услугой воспользовались 2 тысячи человек
На фестиваль в город приедет режиссёр Эмир Кустурица
Во Фролихинском заказнике прошла экспедиция
Это связано с проведением ремонтных работ
Став обладателем земельного участка в заимке Новоясачная Усольского района, новый владелец недолго радовался его приобретению
Запись о смерти неожиданно появилась в службе ЗАГС
Из-за ремонта изменится схема движения маршрутных автобусов
Они проводятся для пенсионеров