ГУФСИН по Иркутской области опроверг информацию адвоката Розы Магомедовой о голодовке в колонии №3
Как сообщал «Байкал-Daily», адвокат заявила, что в голодовке принимают участие порядка 20 осуждённых в иркутской колонии. Среди них якобы Заур Дадаев, отбывающий срок за убийство политика Бориса Немцова.
- Осуждённый Дадаев не уведомлял администрацию исправительного учреждения о голодовке ни устно, ни письменно и принимает пищу согласно распорядку дня, - заявили в ГУФСИН по Иркутской области.
Здесь также не подтвердили информацию о голодовке других осуждённых по причине переноса мечети в помещение синагоги.
- В настоящее время в ИК-3 содержится около 50 осуждённых, исповедующих ислам. Перенос молельной комнаты связан с необходимостью увеличить площадь помещения для отправления религиозных обрядов. Новое помещение на 5 кв.м. больше предыдущего и имеет более подходящую планировку для размещения культовых предметов. Мероприятие было заранее согласовано с представителями Байкальского муфтията, которые вместе с администрацией учреждения провели собрание с осуждёнными мусульманами, разъяснив все волнующие их вопросы. Голодовку никто не объявлял, - заявили в ГУФСИН.
Иркутское ГУФСИН: Осуждённый за убийство Немцова не объявлял голодовку
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